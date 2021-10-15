Представители Финляндии отметили меры поддержки, предоставляемые бизнесу в Тверской области

В столице Верхневолжья в Центре «Мой бизнес» состоялась рабочая встреча представителей финских компаний с тверскими предпринимателями. Финской стороне был презентован ряд преимуществ тверского региона для ведения бизнеса: от удобного логистического расположения до широкого спектра мер государственной поддержки. Также тверские предприниматели рассказали о своей продукции и пригласили коллег к сотрудничеству.

«Тверская область должна войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу, выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности. Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в регионе мог развиваться. Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей. Это возможность для развития демографии на нашей территории», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Меры поддержки бизнеса, действующие в регионе, а также перспективы сотрудничества отметил начальник отдела экономических связей Посольства Финляндии Сантери Эрикссон.

«На территории региона уже работают финские компании, которые являются крупными экспортерами. Так что мы можем найти множество взаимных интересов, в том числе в сфере торговли между Финляндией и Тверской областью», - сказал Сантери Эрикссон.

В Верхневолжье успешно работают несколько финских крупных предприятий: ООО «Паулиг Рус», ЗАО «Фодеско–МАК», ООО «Альстром-Тверь» и другие. Для инвесторов разработан ряд выгодных мер поддержки, обустроены площадки для ведения бизнеса - промзоны и технопарки.

По словам генерального директора тверской компании ЗАО «Фодеско–МАК» Дениса Панченко, компания активно пользуется мерами областной поддержки, в планах – строительство завода. ЗАО «Фодеско–МАК» производит промышленное инструментальное оборудование и почти в 2 раза увеличила свой экспорт по всему миру. Компания сформировала штат из высококвалифицированных тверских сотрудников.

«В тверском регионе прислушиваются к мнению промышленников и предпринимателей. Только у нас были введены довольно лояльные ограничительные меры в период пандемии для бизнеса», - сказал Денис Панченко.

Встреча была организована Министерством экономического развития Тверской области, Финско-Российской торговой палатой и Посольством Финляндии.

Финляндию на встрече представители сотрудники предприятия по производству промышленного оборудования «Gardner Denver», строительной компании «Haka Moscow» и «Accountor», предоставляющей услуги для бизнеса.

Пресс-служба Правительства Тверской области