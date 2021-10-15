В Правительстве Тверской области произошли кадровые назначения

Губернатор Игорь Руденя подписал документы о кадровых назначениях в Министерствах регионального Правительства.

На должность Министра цифрового развития и информационных технологий Тверской области назначен Сергей Снегирёв. Он окончил Тверской государственный университет по специальности «Преподаватель истории высшей школы», Российский государственный университет управления по специальности «Корпоративный менеджмент», прошёл обучение в РАНХиГС по программе «Руководитель цифровой трансформации».

До назначения на должность Сергей Снегирёв был исполняющим обязанности заместителя Министра цифрового развития и информационных технологий Тверской области. Ранее работал в Республике Дагестан, в том числе, занимал пост Министра информатизации, связи и массовых коммуникаций.

В должности Министра транспорта Тверской области продолжит работать Сергей Верхоглядов – он трудится в Правительстве региона с 2019 года, в августе 2021 года был назначен руководителем Министерства транспорта. С 2012 по 2017 годы являлся начальником управлений административно-транспортного контроля, пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта Министерства транспорта Московской области. Затем руководил проектным офисом по организации автобусных перевозок АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

На пост Министра сельского хозяйства переназначен Константин Каравайный, который работает в этом статусе с января 2020 года. Ранее он занимал руководящие должности в АО Росагролизинг.

Пресс-служба Правительства Тверской области