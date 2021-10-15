С 28 октября в Тверской области вводятся дополнительные меры противодействия распространению коронавируса

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановления о введении на территории Тверской области дополнительных мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

- С 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года при посещении ТРЦ и ТЦ площадью более 1000 кв.м. в Твери и более 800 кв.м. в других муниципалитетах необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации (справку о вакцинации), или справку о перенесённом не более 6 месяцев назад коронавирусе, или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке (к такому документу должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус). При предъявлении QR-кодов и всех вышеперечисленных справок необходимо показывать документ, удостоверяющий личность.

- С 28 октября по 8 ноября 2021 года с 23.00 до 06.00 запрещены работа предприятий общественного питания, за исключением доставки готовых блюд и обслуживания на вынос, а также проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

На территории Тверской области продолжают действовать введенные ранее ограничения. Запрещена деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, курение кальяна в общественных местах, в том числе в точках общепита.

Проведение в дневное время спортивных, зрелищных, физкультурных, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, мероприятий в сфере туризма и иных массовых мероприятий допускается только при численности участников не более 500 человек. Трибуны и зрительские места должны заполняться не более чем на 50%, рассадка зрителей - с интервалом не менее чем через одно посадочное место.

Жители и все находящиеся на территории Верхневолжья обязаны использовать маски или респираторы при нахождении в общественном транспорте, такси, железнодорожном транспорте. Эти же требования касаются и водителей, работающих в сфере пассажирских перевозок.

Масочный режим обязаны соблюдать в ведомствах, организациях здравоохранения, культуры, торговли, офисах и других местах массового пребывания людей. При этом собственники организаций торговли должны обеспечивать на территории своих объектов соблюдение гражданами требований по использованию масок.

В объектах общественного питания, предприятиях и организациях обязательны проведение термометрии, соблюдение социальной дистанции, наличие санитайзеров или обеззараживателей воздуха.

Пресс-служба Правительства Тверской области