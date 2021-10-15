В Тверском медуниверситете впервые открыта кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф

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Основной задачей кафедры, которую возглавил доктор медицинских наук Сергей Жуков, является подготовка специалистов высшего звена в области скорой и неотложной медицинской помощи, которые пополнят и укрепят штаты врачей на подстанциях СМП в Твери и населенных пунктах Верхневолжья.
Также на базе кафедры будет проходить обязательная профессиональная переподготовка опытных и задействованных в системе здравоохранения врачей. До этого времени регулярные профильные циклы специализированной учёбы тверские врачи СМП проходили за пределами тверского региона, чаще всего в Москве или Санкт-Петербурге.
Сегодня развитию скорой медицинской помощи в Тверской области уделяется особое повышенное внимание. В регионе создается централизованная служба СМП. Это предполагает введение единых стандартов управления и работы, кадрового и материально-технического обеспечения.
«Самое важное в службе скорой медицинской помощи - это люди, которые принимают вызовы, оказывают помощь, довозят бригады до пациентов. Наша служба должна отвечать самым высоким требованиям, поэтому мы начали работу по модернизации системы. Задача – чтобы ни один вызов не был потерян, а доезды совершались в нормативное время», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Все подстанции региона объединяют на базе Тверской станции СМП, в структуру уже вошли службы 19 муниципальных образований и Центра медицины катастроф. С 2022 года вся система начнет работу на единой информационной платформе Единого диспетчерского центра (ЕДЦ), который будет координировать и в режиме реального времени контролировать работу всех бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории Верхневолжья.
Параллельно идёт работа по укреплению материально - технической базы СМП.
В сентябре текущего года в муниципалитеты региона были переданы 22 современных автомобиля скорой медицинской помощи, которые оснащены медицинским оборудованием в соответствии с установленными стандартами.
В прошлом году автопарк службы СМП Верхневолжья пополнили 50 автомобилей, в 2019-ом – 17 машин.
Пресс-служба Правительства Тверской области