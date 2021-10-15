В Тверской области проходят отборочные этапы конкурса патриотической песни «Отечество»

28 октября в 12.00 в Торжке пройдет третий отборочный тур XIV Областного детско-юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество», посвященного 80-летию со Дня освобождения Калининской области от немецко-фашистских захватчиков. Ранее оборочные этапы состоялись в Калязине и Ржеве.

Патриотическое воспитание молодежи – одно из направлений Стратегии духовно-нравственного воспитания детей, принятой в регионе.

«Очень важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят память о Великой Отечественной войне и ее героях, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участие в конкурсе могут принять юные таланты в возрасте от 6 до 17 лет в нескольких номинациях: «Солисты», «Авторы-исполнители», «Дуэты» и «Вокальные ансамбли».

В третьем зональном отборочном туре свое творчество представят исполнители из Вышневолоцкого и Удомельского городских округов, а также из Бологовского, Кувшиновского, Спировского, Торжокского и Фировского районов.

В связи с распространение коронавирусной инфекции организаторами принято решение об утверждении заочного формата участия с использованием дистанционных технологий.

Кроме того, конкурсанты могут самостоятельно выбрать любую территорию зонального прослушивания, независимо от места проживания. Отборочные испытания пройдут 28 октября в Торжке, 11 ноября в Бежецке и 9 декабря в Твери.

По итогам конкурса будут определены 30 лучших номеров, которые прозвучат на Гала-концерте 16 декабря в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка».

Пресс-служба Правительства Тверской области