В Тверской области в Центр им. Аваева поступит дополнительное медицинское оборудование для увеличения объёмов ПЦР-тестирования

В Верхневолжье для Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева закупят дополнительное медицинское оборудование. Это позволит увеличить объёмы тестирований жителей региона с целью раннего выявления коронавирусной инфекции. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 27 октября провёл Губернатор Игорь Руденя.

Поручение о расширение объёмов тестирований в субъектах страны было дано Президентом РФ Владимиром Путиным.

Дополнительные средства в размере 3,6 млн рублей направят на закупку двух амплификаторов. Это прибор, в котором происходит полимеразно-цепная реакция (ПЦР) и последующий анализ результатов.

В настоящее время в Центре им. В.П. Аваева имеется 6 таких приборов. Дополнительное оборудование позволит увеличить количество проводимых исследований в сутки с 4000 до 5300.

Исследования методом ПЦР позволяют обнаруживать наличие коронавируса уже на ранней стадии заболевания – выявляется даже малое количество генетического материала (РНК). Метод является самым надежным и точным в диагностике вирусной инфекции, помогает врачам сделать доступной быструю постановку диагноза, повысить оперативность оказания медицинской помощи.

На данный момент тестирование на COVID-19 в Тверской области помимо Центра имени В.П. Аваева, проводят также лаборатории Областной клинической больницы, Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Тверского государственного медицинского университета, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН. Кроме того, тестирование на COVID-19 организовано в частных медицинских организациях.

Пресс-служба Правительства Тверской области