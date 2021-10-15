Игорь Руденя принял участие в совещании по информационной безопасности в регионах ЦФО под руководством Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева

27 октября Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании, которое провел Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в режиме видеоконференцсвязи. Отдельное внимание было уделено состоянию информационной безопасности в субъектах Федерации Центрального федерального округа и дополнительным мерам по её укреплению. В обсуждении значимой темы участвовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, главы других регионов, входящих в состав Центрального федерального округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Открывая совещание, Николай Патрушев отметил, что сегодня развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информационного воздействия определены в числе национальных приоритетов. Секретарь Совета Безопасности РФ заявил о необходимости усиления работы по защите информационных ресурсов в органах государственной власти и местного самоуправления от внедрения вредоносного программного обеспечения, в том числе за счет ускорения перехода на использование отечественного программного обеспечения. Рекомендовано обеспечить формирование безопасной среды оборота достоверной информации и принять меры по предупреждению распространения в сети Интернет информации деструктивной и антиобщественной направленности.

Игорь Руденя выступил на совещании с докладом и представил предложения по реализации дополнительных мер по информационной безопасности. Глава региона отметил, что для Тверской области важной задачей является повышение защищённости и устойчивости функционирования информационной инфраструктуры.

«Правительством Тверской области ведётся работа по максимальному использованию информационных систем для обеспечения устойчивого развития региона, цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Прежде всего, это здравоохранение, образование, а также система государственного управления. При этом приоритетное внимание уделяется предотвращению угроз информационной безопасности», – отметил Игорь Руденя.

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории Тверской области к единой сети передачи данных и сети Интернет подключено 100% социально значимых объектов, в том числе за последние три года подключено свыше 1,3 тысячи таких объектов. В их число входят фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы местного самоуправления и т.д.

Кроме того, Игорь Руденя подчеркнул, что приоритетным направлением деятельности в регионе остается противодействие использованию информационно-коммуникационых технологий в террористических и экстремистских целях.

В этой комплексной работе особый акцент сделан на мероприятия по информационной безопасности среди детей, подростков и молодёжи.

Пресс-служба Правительства Тверской области