Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 389 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 62 782 заразившихся излечились от инфекции, за прошедшие сутки – 508 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 445 799 человек, за последние сутки – 4 442 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 165 339, в том числе за последние сутки их проведено 6 211.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 75 101 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1814 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 25 851
Конаковский район 5731
Ржев 4185
Калининский район 3426
Вышневолоцкий городской округ 3256
Торжок 2413
Кимры 2406
Кашинский городской округ 1722
Бологовский район 1624
Осташковский городской округ 1609
Старицкий район 1601
Бежецкий район 1543
Калязинский район 1534
Лихославльский район 1420
Нелидовский городской округ 1355
Максатихинский район 1089
Западнодвинский муниципальный округ 1015
Торопецкий район 989
Оленинский муниципальный округ 960
Кувшиновский район 905
Рамешковский район 885
Весьегонский муниципальный округ 872
Торжокский район 821
Зубцовский район 741
Андреапольский муниципальный округ 667
Селижаровский муниципальный округ 664
Ржевский район 645
Спировский район 638
Кимрский район 487
Сонковский район 483
Пеновский муниципальный округ 467
ЗАТО Озёрный 448
Кесовогорский район 429
Сандовский муниципальный округ 407
Краснохолмский муниципальный округ 393
Фировский район 390
Бельский район 363
Лесной муниципальный округ 228
Молоковский район 212
Жарковский район 194
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области