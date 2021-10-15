Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 389 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 62 782 заразившихся излечились от инфекции, за прошедшие сутки – 508 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 445 799 человек, за последние сутки – 4 442 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 165 339, в том числе за последние сутки их проведено 6 211.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 75 101 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1814 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 25 851

Конаковский район 5731

Ржев 4185

Калининский район 3426

Вышневолоцкий городской округ 3256

Торжок 2413

Кимры 2406

Кашинский городской округ 1722

Бологовский район 1624

Осташковский городской округ 1609

Старицкий район 1601

Бежецкий район 1543

Калязинский район 1534

Лихославльский район 1420

Нелидовский городской округ 1355

Максатихинский район 1089

Западнодвинский муниципальный округ 1015

Торопецкий район 989

Оленинский муниципальный округ 960

Кувшиновский район 905

Рамешковский район 885

Весьегонский муниципальный округ 872

Торжокский район 821

Зубцовский район 741

Андреапольский муниципальный округ 667

Селижаровский муниципальный округ 664

Ржевский район 645

Спировский район 638

Кимрский район 487

Сонковский район 483

Пеновский муниципальный округ 467

ЗАТО Озёрный 448

Кесовогорский район 429

Сандовский муниципальный округ 407

Краснохолмский муниципальный округ 393

Фировский район 390

Бельский район 363

Лесной муниципальный округ 228

Молоковский район 212

Жарковский район 194

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области