В Тверской области иностранные граждане могут сделать прививку от коронавируса

Иностранные граждане, работающие на предприятиях Тверской области либо находящиеся на территории региона, продолжают вакцинироваться против коронавируса.

Так, активными участниками иммунизации стали студенты Тверского государственного технического университета, Тверского государственного медицинского университета, а также сотрудники промышленных, строительных, текстильных производств, общепита.

Вакцинация иностранных граждан осуществляется однокомпонентной вакциной Спутник-Лайт. Для иммунизации сотрудников на предприятиях (при количестве не менее 30 человек) работодатель должен предоставить автотранспорт для выезда медицинских работников. Также по предварительной записи вакцинация иностранцев проводится в Центре им. В.П. Аваева по адресу ул. С. Перовской д. 54 с 14.00 до 19.00 по будням и с 8.00 до 13.00 в субботу. Более подробную информацию можно получить по телефону 89607131350 либо написав на электронную почту klubovsergeevna@yandex.ru.

Стоимость одной дозы вакцины составляет 1070 рублей. Оплата вакцинации возможна за наличный расчёт самими сотрудниками, либо же по безналичному расчёту при заключении договора между работодателем и медицинским учреждением.

Для записи на вакцинацию работодателю необходимо предоставить список сотрудников, содержащий ФИО, дату рождения, пол, серию, номер паспорта и дату выдачи, адрес регистрации, при наличии номер Снилс.

В случае, если у иностранных работников имеется полис ОМС, то вакцинацию они могут пройти по месту регистрации бесплатно.

Специалисты отмечают, что вакцинация является одной из самых действенных мер против распространения коронавируса. В Тверской области на данный момент вакцинировались 445 799 человек, за последние сутки – 4442 человека. Свыше 1000 человек сделали прививку в мобильных пунктах вакцинации.

Министерство здравоохранения Тверской области