В Тверской области продолжается оснащение инфекционных госпиталей медицинским оборудованием

Оснащение инфекционных госпиталей медицинским оборудованием обсуждалось 26 октября на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Очень важно, что в больницы региона закупается современное оборудование для оказания качественной медицинской помощи жителям области. Кроме того, это хорошая возможность для профессионального роста наших специалистов, которые будут работать на этом оборудовании», – считает Игорь Руденя.

Из резервного фонда Правительства Тверской области выделено 25,7 млн рублей на закупку 17 аппаратов ИВЛ. Они будут поставлены в городские клинические больницы №1 и №7, Областной лечебно-клинический реабилитационный центр и введены в эксплуатацию до конца ноября 2021 года.

Ранее специализированное оборудование было закуплено для Ржевской, Бежецкой, Нелидовской и Вышневолоцкой центральных районных больниц, а также для городской больницы № 7 Твери, куда поступили диагностические комплексы УЗИ. В областную клиническую больницу были приобретены системы ультразвуковой визуализации экспертного класса. Для Областной клинической больницы закуплен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, а в Нелидовскую, Конаковскую, Кимрскую ЦРБ и роддом №2 Твери поступили прикроватные мониторы для контроля за состоянием пациентов.

Пресс-служба Правительства Тверской области