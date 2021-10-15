Музей Победы расскажет жителям Верхневолжья о развитии искусства в годы Великой Отечественной войны

Жители Тверской области могут стать участниками онлайн-программы «Ночь искусств», которую подготовил московский Музей Победы. 4 ноября интернет-пользователи смогут присоединиться к акции на сайте музея по ссылке: https://victorymuseum.ru/. Программа посвящена искусству в годы Великой Отечественной войны. Виртуальных гостей ждут экскурсии, лекции, мастер-классы и выставки.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация таких проектов вносит важный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

На сайте Музея Победы интернет-пользователи смогут посетить две виртуальные выставки, созданные на основе раритетов из фондов музея.

В электронной экспозиции «Военный плакат» представят 70 оцифрованных плакатов и фотографий – ретроспективы советских агитрисунков 1941–1945 годов, а также кадры военного времени, запечатлевшие будни фронта и тыла. Материалы выставки расскажут о судьбах художников Ираклия Тоидзе, Алексея Кокорекина, Виктора Иванова, Виктора Корецкого, Татьяны Ереминой, их самых известных работах и об исторической обстановке, в которой они создавались.

Онлайн-выставка «Боевой карандаш» посвящена творчеству художников из одноименного творческого объединения, действовавшего в Ленинграде в 1939-1945 годах и выпускавшего агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков. В подборку вошли около 20 рисунков художников-графиков.

«Во время Великой Отечественной войны искусство объединяло народ единой целью – борьбой против врага. Оно укрепляло веру в Победу, внушало надежду и оптимизм. Важную роль в этой сфере играла политическая графика: плакат и карикатура стали самыми массовыми видом изобразительного искусства, первыми откликнувшись на ситуацию в стране и мире», – рассказали организаторы.

Цикл-онлайн экскурсий «Фронтовой портрет. Судьба солдата» расскажет о художниках-фронтовиках и героях их рисунков. Виртуальные посетители увидят графические работы из фондов Музея Победы. Это портреты бойцов Красной Армии, выполненные мастерами Студии военных художников им. Грекова на фронтах Великой Отечественной войны. Судьбы героев удалось установить поисковикам.

Кроме того, в интерьерах Музея Победы современные деятели искусств расскажут о подвигах своих предков. Семейными историями с интернет-пользователями поделятся телеведущие Леонид Якубович, Мария Кисилева и Андрей Добров, певец Евгений Кунгуров, поэт Александр Шаганов, актриса Ольга Кабо.

Виртуальных посетителей также приглашают присоединиться к мастер-классам. Гостей ждет также онлайн-кинопоказ фильма «Воздушный извозчик» режиссера Герберта Раппапорта, в центре сюжета которого история любви военного летчика и оперной певицы.

Пресс-служба Правительства Тверской области