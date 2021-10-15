В Тверской области долговая нагрузка на бюджет сократилась более, чем в полтора раза

Основные направления государственной долговой политики Тверской области на 2022 и плановый период 2023-2024 годов обсудили участники заседания Правительства региона, которое сегодня, 26 октября, провел Губернатор Игорь Руденя.

«Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона – одна из главных задач на ближайшие годы. При этом мы не собираемся сокращать средства по ключевым направлениям. Прежде всего, будут финансироваться доходогенерирующие, инвестиционные, а также социальные проекты в сферах здравоохранения и образования. Будем наращивать бюджетные средства за счет экономики и создания новых рабочих мест», – считает Игорь Руденя.

За пять лет долговая нагрузка на областной бюджет снизилась с 72% до 43%. Госдолг сократился на 4,8 млрд рублей, расходы на его обслуживание уменьшились на 1,6 млрд рублей. Работа в этом направлении будет продолжена. Планируется, что к концу 2024 года долговая нагрузка на бюджет региона составит не более 34% по отношению к собственным доходам.

На заседании определены цели и задачи, которые будут достигнуты в рамках реализации долговой политики Тверской области – это обеспечение сбалансированности бюджета при минимизации затрат на обслуживание госдолга, полное и своевременное исполнение и обслуживание долговых обязательств, привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию одобренных проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области