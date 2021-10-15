Холодный сентябрь и теплые автобусы. Что ещё повлияло на инфляцию в Верхневолжье?

В сентябре инфляция в Верхневолжье ускорилась до 8,1%. Это общероссийская тенденция и факторы, которые оказали наиболее существенное влияние на данный показатель – также общероссийские: увеличение издержек производства и снижение предложения некоторых продовольственных товаров из-за неблагоприятных погодных условий.

Сентябрь оказался холоднее, чем обычно. Поэтому сместились сроки сбора урожая овощей открытого грунта. Это наряду с сокращением посевных площадей привело к ускорению роста цен на картофель и капусту. В первый осенний месяц выросли затраты на обогрев теплиц, что сказалось на стоимости огурцов и помидоров. Рост цен на корма и упаковку привел к повышению себестоимости производства в птицеводческих хозяйствах Тверской области и, как следствие, к повышению темпов удорожания мяса птицы. Эти же факторы в совокупности с увеличением логистических затрат повлияли на ускорение роста стоимости яиц.

А вот рост цен на непродовольственные товары в регионе в сентябре несколько замедлился.

Наиболее заметные ценовые изменения произошли на рынке пиломатериалов. Влияние оказало снижение мировых цен на древесину, а также ведение пошлин на экспорт «сырого» леса. Свою роль сыграли также принятые в августе региональные меры поддержки предприятий, связанных с глубокой переработкой древесины.

В Тверском регионе в сентябре немного снизился годовой темп прироста цен на услуги.

Например, региональный проект «Транспорт Верхневолжья», в ходе которого частные маршрутные такси заменяются на рейсовые автобусы, был расширен на ряд муниципалитетов области. Вместе с этим замедлился рост стоимости транспортных услуг на междугородные автобусные перевозки.