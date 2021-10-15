Реализацию в Тверской области национального проекта «Цифровая экономика» обсудили на заседании Правительства Тверской области

26 октября Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом рассмотрен ход реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории Верхневолжья в текущем году, а также обозначены задачи на 2022 год.

Глава региона отметил, что в соответствии с поручением Президента РФ на всей территории страны в течении 10 лет должна быть проведена цифровая трансформация. При этом должны быть использованы отечественные технологические разработки.

«Национальный проект «Цифровая экономика» даёт возможность нашему региону выйти на более качественный уровень цифровой трансформации в государственном управлении, промышленности, социальной сфере, развитии профильного профессионального образования. Это возможность существенно повысить эффективность системы управления в здравоохранении, в сферах социальной защиты, культуры, спорта, в малом и среднем бизнесе»,- подчеркнул Игорь Руденя.

Тверская область уже более 50 лет является одним из ведущих центров по разработке отечественного программного обеспечения.

Сегодня в Верхневолжье работают научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, обеспечивающие разработку и внедрение программного обеспечения, систем искусственного интеллекта, автоматизированных систем управления.

В структуру национального проекта «Цифровая экономика» входят пять региональных составляющих – «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики», Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность» и «Цифровые технологии».

Глава региона подчеркнул, что при реализации проекта особое внимание должно быть уделено обеспечению цифрового равенства на территории региона, организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, формированию единой информационной инфраструктуры органов государственной власти, поддержке организаций и предприятий, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии и решения.

В рамках проекта «Цифровое государственное управление» одним из значимых показателей является оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме - до 73% увеличилась доля самих услуг, предоставляемых с помощью Единого портала Госуслуг, до 68 % повысилось количество граждан, которые используют этот сервис. В 2021 году через портал Госуслуг жителями региона было направлено 2,3 млн заявлений

В рамках реализации проекта «Информационная инфраструктура» в этом году завершены мероприятия по подключению к высокоскоростному интернету 1398 социально-значимых объектов Тверской области – это учреждения образования, культуры, фельдшерские пункты, органы местного самоуправления и государственной власти, пожарные части. При этом к Интернету подключены все школы и ФАПы.

Кроме того, на данный момент в Тверской области сотовой связью стандарта LTE обеспечены все населённые пункты с численностью населения 1000 человек и более, а покрытие сотовой связью автомобильных дорог федерального значения составляет 85 %.

Глава региона отметил, что до 2024 года максимально должна быть охвачена сотой связью опорная региональная дорожная сеть.

По региональному проекту «Кадры для цифровой экономики» проводится обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

Региональный проект «Цифровые технологии» направлен на создание условий для развития отечественных IT-технологий, предоставление различных мер поддержки компаниям, внедряющим цифровые технологии.

Среди ключевых задач Игорь Руденя назвал подготовку кадров для отрасли. Глава региона поручил подготовить предложения по созданию сети ИТ-колледжей в разных районах Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области