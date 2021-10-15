Игорь Руденя поздравил врачей из Тверской области, удостоенных Президентом России государственных наград

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, высоких наград удостоены три врача из Тверской области. Поздравления награждённым направил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил вклад тверских медиков в борьбу с коронавирусной инфекций, преданность призванию врача.

«Ваши знания, ответственность и профессионализм, проявленные в работе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, получили достойную оценку на государственном уровне», - подчеркнул Игорь Руденя.

Орденом Пирогова награжден заведующий службой анестезиологии-реанимации Областной клинической больницы Максим Петрушин.

В период распространения COVID-19 Максим Александрович организовал работу 42 коек интенсивной терапии для тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией, участвовал в разработке маршрутизации пациентов и развертывании коечного фонда. Впервые под его руководством у пациента с тяжелой дыхательной недостаточностью была применена методика экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Медалью Луки Крымского награждена врач-кардиолог, врач ультразвуковой диагностики пульмонологического отделения Областной клинической больницы Евгения Зубрыкина, которая работает с больными с коронавирусной инфекцией с августа 2020 года. За этот период Евгенией Анатольевной было проведено около 200 ультразвуковых исследований сердца.

Также медали Луки Крымского удостоена заведующая пульмонологическим отделением инфекционного госпиталя Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Ксения Котова. Она принимала активное участие в организации работы инфекционного госпиталя. При участии Ксении Константиновны в отделении внедрены современные диагностические и лечебные методики.

Пресс-служба Правительства Тверской области