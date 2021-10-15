Губернатор Игорь Руденя назначил заместителей Председателя Правительства Тверской области

В Тверской области назначены заместители Председателя Правительства Тверской области. Об этом Губернатор Игорь Руденя сообщил, открывая заседание регионального Правительства 26 октября.

Продолжат работу в должности заместителей председателя Правительства Тверской области Артём Ажгиревич, Дмитрий Березин, Иван Егоров, Игорь Жарков, Валентина Новикова, Марина Подтихова.

Глава региона обозначил ключевые направления работы.

«Основой оценки работы руководителей является своевременное исполнение контрольных поручений, развитие показателей своей отрасли, увеличение доли федерального финансирования в проектах на территории нашего региона, а также привлечение инвесторов по своим направлениям», - отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области