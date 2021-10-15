Тверской областной учебно-методический центр стал финалистом Всероссийского Смотра-конкурса региональных методических служб

Министерство культуры России объявило результаты второго этапа Всероссийского Смотра-конкурса региональных методических служб. В финал прошли 10 учреждений, набравших наибольшее количество баллов, в том числе Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства.

Основная цель проведения конкурса – поддержка и трансляция лучшего опыта деятельности региональных методических служб, создания условий для их развития.

Губернатор Игорь Руденя, представляя в сентябре на Форуме муниципальных образований Стратегию развития Тверской области до 2026 года, в числе приоритетов назвал создание в регионе условий для самореализации и развития талантов граждан, реализацию новых образовательных и культурных идей.

Конкурсное задание финального тура будет объявлено 3 ноября. Даты проведения финала и Всероссийской конференции региональных методических служб России будут объявлены дополнительно.

Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства является единственным образовательным учреждением дополнительного образования работников культуры на территории региона, что делает его значимым и востребованным в области образования культуры и искусства.

Центром разрабатываются программы, направленные на повышение квалификации и профессиональной подготовки работников культуры региона, изучаются и внедряются наиболее эффективные формы, технологии в области дополнительного профессионального образования специалистов и дополнительного образования детей в отрасли культуры.

Центр сотрудничает с учреждениями культуры и другими организациями Тверской области – специалисты выезжают в отдаленные районы региона для оказания методической и практической помощи учреждениям культуры. Ежегодно Центр обучает более 400 работников культуры по различным специальностям, что составляет более 60% от общего числа специалистов.

Учебно-методический центр курирует 64 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры (детские школы искусств), 7 из которых располагаются в сельской местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области