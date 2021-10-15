В Тверской области завершена заготовка кормов для животноводства

В хозяйствах Тверской области завершается уборка сельскохозяйственных культур – работы выполнены на 99%. Заготовка кормов для животноводства в тверском регионе завершена полностью.

Наращивание потенциала агропромышленного комплекса – одно из ключевых направлений развития экономики Верхневолжья.

«В ближайшие 5 лет приоритетными направлениями будут молочное и мясное животноводство, растениеводство, развитие льняного комплекса, – отметил Губернатор Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований в сентябре этого года. – Наряду с развитием агрохолдингов реализуются меры поддержки малого и среднего бизнеса, что будет способствовать расширению географии комплексного развития сельских территорий Тверской области».

На данный момент зерновые культуры убраны на площади 63,9 тыс. га, валовой сбор составляет 104,0 тыс. тонн. Картофель убран с площади 12,6 тыс. га, валовой сбор составил 203,9 тыс. тонн, что превышает показатели прошлого года. Лидерами по урожайности традиционно стали аграрии Старицкого и Кесовогорского районов, Сандовского муниципального округа.

Овощи убраны на площади 2,5 тыс. га, валовой сбор – 38,9 тыс. га. Лидирующие позиции занимают Калининский, Старицкий,

Конаковский районы и Лихославльский муниципальный округ.

В этом году озимые культуры посеяны на площади, превосходящей посевы прошлого года более чем на 6000 га (в 2021 году – 18,8 тыс. га, в 2020 – 12 тыс. га). При этом большая доля посевов приходится на озимую пшеницу, где лидерами стали Ржевский, Старицкий и Конаковский районы.

Завершена заготовка кормов. Травы скошены на площади 95,8 тыс. га. Заготовлено 166,9 тыс. тонн сена, 242,9 тыс. тонн сенажа, 160,0 тыс. тонн силосной массы, 17,6 центнеров грубых и сочных кормов.

Пресс-служба Правительства Тверской области