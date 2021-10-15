В Тверской области пройдёт «Декада белой трости»

С 8 по 18 ноября в Верхневолжье пройдёт «Декада белой трости», которую ежегодно проводит Тверская областная специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова. Мероприятия «Декады» направлены на интеграцию людей с особенностями здоровья, повышение их социальной активности.

В этом году в «Декаде» активное участие примут не только учреждения культуры - Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова, Тверской академический театр драмы, Тверской театр юного зрителя, Нелидовская центральная библиотека, Мемориальный комплекс «Медное», но и общественные объединения, волонтёры.

«Декада» откроется 8 ноября экскурсией по специальной библиотеке в рамках проекта «Открытое сердце: уроки доброты для взрослых и детей». В этот же день в учреждении пройдёт волонтёрский практикум и фольклорная программа для учащихся коррекционного отделения Тверской школы №3.

В программе «Декады белой трости» – фольклорные инклюзивные программы для детей и взрослых, спектакль с тифлокомментарием, мастер-классы, интеллектуальная игра и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области