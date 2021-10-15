В Тверской области продолжают действовать усиленные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции

Проведение вакцинации, текущая эпидемиологическая ситуация и другие вопросы безопасности граждан обсуждались на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 25 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

На особом контроле находится вопрос соблюдения мер санитарной безопасности – применение средств индивидуальной защиты гражданами в общественных местах, обработка помещений и общественного транспорта, термометрия сотрудников на предприятиях и в организациях.

В ежедневном режиме продолжаются рейды в автобусах, такси, на железнодорожном транспорте, в ходе которых проверяют соблюдение масочного режима пассажирами. Сотрудниками управления Роспотребнадзора региона проводятся проверочные мероприятия в торговых объектах, на предприятиях общепита и сферы услуг. С сегодняшнего дня в Верхневолжье действует система предъявления QR-кодов при входе в крупные торговые центры и торгово-развлекательные центры.

На заседании штаба также обсуждались вопросы работы учреждений отрасли образования в период с 30 октября по 7 ноября. По поручению главы региона Министерством образования будут открыты дежурные группы в детских садах для детей, чьи родители задействованы в структурах и на производствах непрерывного цикла. Также прорабатывается вопрос организации работы лагерей дневного пребывания при школах для детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Еще один вопрос повестки штаба – вакцинация против коронавирусной инфекции. В регионе наращиваются объёмы иммунизации граждан. С каждым днём количество жителей Верхневолжья, сделавших прививку от коронавируса, растёт. Всего в регионе вакцинировались 437 500 человек, за последние сутки – 1 113 человек.

Востребованы мобильные пункты вакцинации, которые начали работать в Твери 18 октября. Два специализированных автомобиля работают при полной загрузке, принимая столько жителей, сколько позволяют их мощности. За неделю в таких пунктах вакцинировались порядка 1000 человек.

Всего в Твери предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации, работающих по графику с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00. Сделать здесь прививку могут все желающие без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.

График работы пунктов можно посмотреть по ссылкам: https://www.instagram.com/p/CVLGSR5oBNR/?utm_source=ig_web_copy_link

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Всего в Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке.

В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо вызвать на дом врача либо обращаться в центры амбулаторной помощи. На территории региона действует 12 таких центров. ЦАПы оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области