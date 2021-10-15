Ход реализации национального проекта «Цифровая экономика» в Тверской области рассмотрят на заседании регионального Правительства

26 октября Губернатор Игорь Руденя проведёт заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом будет рассмотрен ход реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории Верхневолжья в текущем году, а также обозначены задачи на 2022 год.

«В Тверской области сосредоточены авторитетные научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, способные предложить практически весь спектр продуктов и услуг. Ежегодный объём регионального рынка IT-технологий составляет около полутора миллиардов рублей. Но возможности Тверской области в этой сфере значительно больше», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В структуру национального проекта «Цифровая экономика» входят пять региональных составляющих – «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики», Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность» и «Цифровые технологии».

В целях совершенствования государственного управления в сфере развития цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий в Тверской области создано Министерство цифрового развития и информационных технологий.

Работа ведомства сосредоточена на реализации в Верхневолжье региональных составляющих нацпроекта, проведении мероприятий по созданию и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечении информационной безопасности.

Также в повестку заседания Правительства будут включены вопросы развития финансово-бюджетной системы тверского региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области