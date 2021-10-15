В Торжке Тверской области стартовала новая образовательная программа по подготовке кадров для завода «Шелл»

25 октября в городе Торжке Тверской области дан старт программе по подготовке специалистов среднетехнического звена для обеспечения кадровых потребностей завода «Шелл» и формирования кадрового резерва. Новая образовательная программа реализуется на базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа.

О сотрудничестве в подготовке специалистов для компании на базе колледжа было заявлено в ходе подписания соглашения между Правительством Тверской области и ООО «Шелл Нефть» 3 июня текущего года на Питерском международном экономическом форуме.

«Важно, что в проекте заложено создание инновационно-промышленного парка и научно-образовательного кластера, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Такой подход отвечает современным трендам комплексного развития промышленных площадок в Верхневолжье, когда в одной системе объединяются основное и обеспечивающие производства, а также учреждения по подготовке квалифицированных кадров».

Программа общей продолжительностью 180 часов состоит из трех учебных модулей и производственной практики. Преподавателями станут специалисты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

Производственную практику после каждого модуля студенты будут проходить на одном из самых современных предприятий «Шелл» – заводе по производству смазочных материалов в Торжке. Здесь учащиеся смогут применить полученные теоретические знания, общаясь со специалистами различного профиля и знакомясь с работой сложного технологического оборудования.

«Шелл» является одним из мировых лидеров энергетического сектора, работающим в более чем 70 странах мира. В своей деятельности, нацеленной на выстраивание устойчивой энергетики будущего, мы используем передовые технологии и инновационные подходы. В рамках этой образовательной программы «Шелл» поможет учащимся придать новый импульс своей карьере. Сочетание учебы и стажировок, безусловно, должно стать прекрасным стартом трудовой деятельности», – отметил директор филиала ООО «Шелл Нефть» в Торжке Максим Соловьев.

По результатам сданного экзамена студентам будет присвоен разряд по профессии «Оператор технологических установок». У выпускников, успешно прошедших образовательную программу, появится возможность претендовать на замещение вакантных рабочих мест на заводе «Шелл» в Торжке.

Завод «Шелл» в Тверской области был введён в эксплуатацию в октябре 2012 года и стал первым подобным предприятием, построенным в России международной компанией. С первого дня работы завода все его сотрудники – граждане России. Более 95% работников - жители Тверской области.

Сейчас компания «Шелл Нефть» реализует в Торжке инвестиционный проект по расширению производства смазочных материалов. За счет реализации инвестпроекта мощности завода увеличатся с 200 до 300 млн литров смазочных материалов в год. Будут построены дополнительные складские помещения, расширится резервуарный парк, усовершенствуются объекты производственной инфраструктуры. Все работы будут вестись без остановки основного производства. Завершение планируется в 2023 году. Будет создано порядка 500 новых рабочих мест.

Со своей стороны Правительство региона оказывает всестороннее содействие концерну «Шелл» в реализации проекта.

За последние 5 лет в Тверской области реализовано 65 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 70 млрд рублей, создано 7 400 рабочих мест.

В настоящее время в инвестиционный портфель Тверской области входит более 80 проектов со сроками реализации до 2028 года. Объём инвестиций составляет более 145 млрд рублей, планируется к созданию свыше 15 тысяч новых рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области