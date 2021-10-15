25 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы организации работы исполнительных органов власти региона.

Губернатор поставил задачи по обеспечению устойчивого функционирования органов исполнительной власти Тверской области в предстоящие нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, установленные в соответствии с Указом Президента РФ.

На совещании также рассмотрены обращения жителей Тверской области по темам содержания и ремонта дорог, обеспечения выплат семьям с детьми, оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения граждан.

Кроме того, на заседании было представлено исполнение бюджета Тверской области по состоянию на 1 октября 2021 года. На данный момент доходы региональной казны составляют 59,5 млрд рублей, расходы – 55,7 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области