Порядка 1000 человек сделали прививку против коронавирусной инфекции в мобильных пунктах вакцинации

В столице Верхневолжья с 18 по 24 октября в передвижных пунктах вакцинации прививку от коронавирусной инфекции сделали 984 человека. Вакциной «Спутник V» привились 743 человека, еще 241 житель региона - «Спутником Лайт», применяемым при ревакцинации и если человек переболел коронавирусом (при подтвержденном диагнозе).

Проведение вакцинации в Верхневолжье стало одной из тем прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени 21 октября.

«Вакцины от коронавируса в Тверской области достаточно. В Твери запустили проект по мобильным пунктам вакцинации. Ежедневно они меняют дислокацию. Обращаюсь ко всем жителям Верхневолжья – берегите своё здоровье и обязательно пройдите вакцинацию. Даже если вакцинированный человек заболел, болезнь проходит гораздо легче, люди не попадают на аппараты искусственной вентиляции лёгких. Если мы справимся с задачей по вакцинации, то меры по ограничению нашей экономики не будут востребованы», - подчеркнул глава региона.

В первую неделю передвижные вакцинальные пункты располагались на улице Трехсвятской, в микрорайонах «Южный», «Юность» и «Мамулино», на улице Горького, возле администрации Заволжского района, на остановках «Торговый центр», «Речной вокзал» и «Вагонный завод».

26 и 27 октября мобильные пункты вакцинации будут стоять около ТЦ «МАЯК» в микрорайоне «Радужный» и в микрорайоне «Брусилово» на улице Оснабрюкская у дома 26.

28 и 29 октября – на улице 2-я Грибоедова, д.24 и на Комсомольской площади у фонтана.

30 и 31 октября мобильный пункт будет располагаться в поселке Сахарово у ДК, а также на проспекте Николая Корыткова, д.36 А.

Всего в Твери предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации, работающих по графику с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00. Сделать здесь прививку могут все желающие без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.

График работы пунктов можно посмотреть по ссылкам: https://www.instagram.com/p/CVLGSR5oBNR/?utm_source=ig_web_copy_link

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Пресс-служба Правительства Тверской области