Подрядные организации Тверской области готовятся к переходу на зимнее содержание региональных дорог

Подрядные организации Верхневолжья готовятся к переходу на зимнее содержание региональных дорог. В комплекс работ по зимнему содержанию входит очистка дорог, проезжей части мостов и путепроводов, автобусных остановок от снега, а также обработка противогололедными материалами.

В рамках государственных контрактов за зимнее содержание автодорог отвечают 8 организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс» и ООО «Бежецкая дорожная компания».

В предстоящем зимнем сезоне безопасный проезд транспорта обеспечит 704 единицы специализированной техники.

На данный момент для обслуживания автодорог заготовлено 78,5 тысяч кубических метров песчано-соляной смеси. Работы по заготовке продолжаются.

Качество содержания контролирует Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области. В случае выявления недостатков подрядчикам выдают предписания об их устранении.

Диспетчерская служба Дорожного фонда отслеживает ситуацию на автодорогах и координирует действия подрядных организаций в круглосуточном режиме. О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

По вопросам содержания улично-дорожной сети города Твери необходимо обращаться в администрацию города Твери, федеральных трасс М-9 «Балтия» и М-10 «Россия» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации соответствующих муниципальных образований.

Пресс-служба Правительства Тверской области