Инновационная разработка работника Калининской АЭС победила в отраслевом конкурсе

Инженер электрического цеха Калининской АЭС Николай Беспалько стал победителем финала открытого конкурса на лучший научно-технический доклад среди молодых работников атомной отрасли. На конкурс была представлена уникальная методика защиты от повреждений элегазового коммутационного оборудования, которое применяется на открытых распределительных устройствах электростанций для выдачи мощности.

КАЭС – филиал Росэнергоатома – является крупнейшим производителем электроэнергии в Центральной части России и выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. Важное направление развития Калининской АЭС – модернизация оборудования с целью увеличения выработки электроэнергии, продления эксплуатационного ресурса действующих энергоблоков.

По мнению главы региона, потенциал подобных крупных объектов энергетики важен для развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности региона.

«Одна из главных задач – обеспечить надежное, бесперебойное и качественное функционирование всей энергосистемы Тверской области в интересах жителей, промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли, малого и среднего бизнеса», - считает Игорь Руденя.

Всего в конкурсе на лучший научно-технический доклад среди молодых работников атомной отрасли приняли участие представители 6 дивизионов Росатома, а также студенты ключевых вузов.

Молодой атомщик из Тверской области исследовал и оценил влияние на оборудование электромагнитных процессов, возникающих при переключениях в сетях сверхвысокого напряжения, и геоиндуцированных токов, вызванных геомагнитными возмущениями магнитного поля Земли. Полученные результаты позволили разработать алгоритм устройства блокировки отключения однополярного тока выключателя.

«Новаторское решение может существенно повысить надежность электроснабжения и стабильность работы энергосистемы страны в целом», - отметил заместитель главного инженера Калининской АЭС по электротехническому оборудованию Сергей Бородько.

Пресс-служба Правительства Тверской области