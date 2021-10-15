В Тверской области продолжаются рейды по контролю за обеспечением соблюдения эпидемиологических требований

В Верхневолжье продолжаются рейды по контролю за обеспечением соблюдения требований санитарно - эпидемиологической безопасности. За прошедшую неделю сотрудниками регионального Роспотребнадзора проверено 66 хозяйствующих субъектов – это магазины, торговые центры, точки общепита и другие.

Мониторинг соблюдения противоэпидемиологических норм в первую очередь направлен на снижение уровня заболеваемости. В ходе контрольных мероприятий проверялось наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов для показаний термометрии, соблюдение социальной дистанции, масочного режима продавцами и посетителями.

По результатам проверок составлено 10 протоколов об административных правонарушениях по статье 6.3. часть 2 КоАП Российской Федерации. В ряде объектов не проводилась обязательная термометрия, не обрабатывались поверхности специальными дезинфицирующими средствами, работники не соблюдали масочный режим.

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан влечет за собой наложение административного штрафа: для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

В Тверской области в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции рейды по контролю за соблюдением эпидемиологических требований проводятся также в общественном транспорте, легковом такси, в оздоровительных, физкультурных, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах.

Проверки активизированы в регионе с 12 октября в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.