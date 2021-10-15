Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 386 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 61 762 заразившихся излечились от инфекции, за прошедшие сутки - 421 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 437 500 человек, за последние сутки –1113 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 154 938, в том числе за последние сутки их проведено 1122.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 74 325 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1800 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 25 559

Конаковский район 5668

Ржев 4143

Калининский район 3387

Вышневолоцкий городской округ 3239

Кимры 2402

Торжок 2379

Кашинский городской округ 1717

Бологовский район 1606

Осташковский городской округ 1587

Старицкий район 1575

Бежецкий район 1528

Калязинский район 1514

Лихославльский район 1409

Нелидовский городской округ 1352

Максатихинский район 1085

Западнодвинский муниципальный округ 1010

Торопецкий район 975

Оленинский муниципальный округ 951

Кувшиновский район 890

Рамешковский район 879

Весьегонский муниципальный округ 871

Торжокский район 811

Зубцовский район 730

Андреапольский муниципальный округ 661

Селижаровский муниципальный округ 651

Спировский район 635

Ржевский район 630

Кимрский район 486

Сонковский район 471

Пеновский муниципальный округ 456

ЗАТО Озёрный 446

Кесовогорский район 426

Сандовский муниципальный округ 401

Краснохолмский муниципальный округ 389

Фировский район 386

Бельский район 358

Лесной муниципальный округ 225

Молоковский район 211

Жарковский район 193

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области