Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 октября 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 386 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 61 762 заразившихся излечились от инфекции, за прошедшие сутки - 421 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 437 500 человек, за последние сутки –1113 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 154 938, в том числе за последние сутки их проведено 1122.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 74 325 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1800 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 25 559
Конаковский район 5668
Ржев 4143
Калининский район 3387
Вышневолоцкий городской округ 3239
Кимры 2402
Торжок 2379
Кашинский городской округ 1717
Бологовский район 1606
Осташковский городской округ 1587
Старицкий район 1575
Бежецкий район 1528
Калязинский район 1514
Лихославльский район 1409
Нелидовский городской округ 1352
Максатихинский район 1085
Западнодвинский муниципальный округ 1010
Торопецкий район 975
Оленинский муниципальный округ 951
Кувшиновский район 890
Рамешковский район 879
Весьегонский муниципальный округ 871
Торжокский район 811
Зубцовский район 730
Андреапольский муниципальный округ 661
Селижаровский муниципальный округ 651
Спировский район 635
Ржевский район 630
Кимрский район 486
Сонковский район 471
Пеновский муниципальный округ 456
ЗАТО Озёрный 446
Кесовогорский район 426
Сандовский муниципальный округ 401
Краснохолмский муниципальный округ 389
Фировский район 386
Бельский район 358
Лесной муниципальный округ 225
Молоковский район 211
Жарковский район 193
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области