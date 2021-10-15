В Верхневолжье по нацпроекту отремонтировано 27 км автодороги, соединяющей Тверскую и Московскую области

В Тверской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершен второй этап ремонта автодороги Дубна-Кимры-Горицы. Она входит в региональную опорную дорожную сеть и соединяет Тверскую и Московскую области. Кроме того, дорога обеспечивает связь города Кимры с восточными и северо-восточными муниципальными образованиями региона.

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Государственный контракт на ремонт данной дороги по национальному проекту заключен на три года: в 2020 году в нормативное состояние было приведено 20 км от села Горицы в стороны Кимр, в текущем году – еще 27 км дороги. Полностью она будет отремонтирована в следующем году.

На объекте уложено два слоя асфальтобетона: выравнивающий и верхний, выполнено устройство переходно-скоростных полос, заездных карманов и съездов. Для обеспечения безопасности дорожного движения расчищена полоса отвода, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком.

Всего в текущем дорожно-строительном сезоне в Верхневолжье в эксплуатацию введут 300 км региональных трасс. Работы, выполняемые в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершены на большинстве объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области