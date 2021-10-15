Игорь Руденя включен в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с инициативой на заседании Госсовета по транспортной стратегии России

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с участием в заседании Президиума Государственного Совета, на котором рассматривалась транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, заседание Госсовета состоялось 19 октября, в режиме видеосвязи его провел Президент России Владимир Путин. Накануне в Москве состоялся подготовительный семинар-совещание, одну из дискуссий которого – по модернизации пассажирских перевозок – модерировал губернатор Игорь Руденя. На самом заседании глава Верхневолжья предложил придать общефедеральный статус проектам по обновлению общественного транспорта, которые в настоящее время реализуются в регионах.

«При таком подходе мы будем видеть эффективность проекта, сможем добавить дополнительные мероприятия, например, модернизацию инфраструктуры общественного транспорта», – подчеркнул Игорь Руденя.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением и при поддержке Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта. На заседании Президиума Госсовета многие участники отметили успешный опыт реализации проекта в Тверской области. Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории 5 агломераций, где проживает треть населения Тверской области - в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья». С работой новой системы пассажирских перевозок в Верхневолжье ознакомились представители более 40 регионов.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.