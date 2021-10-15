В Твери прошёл Съезд Союза концертных организаций России

В Тверской академической областной филармонии прошёл Съезд Союза концертных организаций России. Ключевым событием мероприятия стал всероссийский семинар, где обсуждались вопросы развития органного направления. В семинаре приняли участие деятели культуры и искусств из Твери, Тамбова, Челябинска, Сочи, Белгорода, Рязани, Калининграда и Петрозаводска.

Основное внимание было уделено репертуару как составляющей органного комплекса, особенностям функционирования органного комплекса и другим темам.

В этом году Тверская академическая филармония проводит свой 85-й, юбилейный сезон. Сейчас в учреждении проходит традиционный фестиваль «Музыкальная осень в Твери», старт которому был дан 1 октября.

«Вот уже более полувека фестиваль собирает на тверской земле лучшие симфонические и камерные оркестры, прославленные хоровые коллективы и талантливых исполнителей. В разные годы в Твери выступали Святослав Рихтер, Юрий Башмет, Муслим Магомаев, Евгений Светланов, Ирина Архипова, Денис Мацуев. Фестиваль достойно продолжает выдающиеся культурные традиции нашего края, ежегодно становится настоящим подарком как для искушенных ценителей музыки, так и для тех, кто только открывает для себя прекрасный мир музыкального искусства», - отметил Губернатор Игорь Руденя в приветственном адресе участникам торжественного открытия фестиваля.

25 октября в 18:30 впервые в Твери выступят Шер Остон и Golden Jazz Orchestra, которые исполнят шедевры из золотого фонда мировой джазовой и популярной классики, знаменитые дуэты, современные и авторские произведения. В программе концерта прозвучат произведения великих композиторов – Джорджа Гершвина, Ирвинга Берлини, Коула Портера, Исаака Дунаевского, а также шлягеры из репертуара мировых звезд – Нэта Кинг Коула, Эллы Фитцджеральд, Фрэнка Синатры, Тони Беннетта, Даяны Кролл, Майкла Бубле, Уитни Хьюстон в оригинальных и авторских аранжировках.

27 октября в 18:30 зрителям представят премьеру уникальной концертной программы победителя конкурса им. П И. Чайковского, виолончелиста Дениса Шаповалова «Tribute Pink Floyd» в сопровождении Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова.

29 октября в 18:30 состоится торжественное закрытие фестиваля «Музыкальная осень в Твери». В этот вечер Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова исполнит произведения Н.А. Римского-Корсакова, А. Пьяццоллы, В. Калинникова, А. Шнитке, И. Красильникова. Уникальное явление русского искусства, легендарный оркестр народных инструментов имени Н.П. Осипова в 2019 году отметил свой столетний юбилей. Коллектив по праву считается национальным достоянием России, её «визитной карточкой».

Пресс-служба Правительства Тверской области