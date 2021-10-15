Губернатор Игорь Руденя поздравил труженицу тыла Нину Федоровну Широкову со столетним юбилеем

24 октября 100 лет исполнилось труженице тыла Нине Федоровне Широковой. С юбилеем Нину Федоровну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Мы гордимся вашим поколением, ставшим символом беспримерной стойкости, мужества и преданности Родине. Вы внесли свой вклад в достижение Великой Победы, в послевоенное восстановление и развитие нашей страны. Благодарю Вас за труд на благо нашей Родины, за мирное небо над Россией», – отметил Игорь Руденя.

Нина Федоровна Широкова родилась в деревне Андреевское Ржевского района. Во время Великой Отечественной войны работала в госпитале, была в оккупации. В послевоенное время более 40 лет ткала волокно на 513 Заводе Твери (Химволокно).

Нина Федоровна является членом Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Пролетарского района Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области