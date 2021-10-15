Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 октября 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 382 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 61 341 заразившийся излечился от инфекции, за прошедшие сутки - 312 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 436 387 человек, за последние сутки –2011 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 153 816, в том числе за последние сутки их проведено 2620.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 73 939 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1800 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 25 411
Конаковский район 5633
Ржев 4124
Калининский район 3364
Вышневолоцкий городской округ 3236
Кимры 2397
Торжок 2364
Кашинский городской округ 1717
Бологовский район 1593
Осташковский городской округ 1575
Старицкий район 1562
Бежецкий район 1521
Калязинский район 1505
Лихославльский район 1399
Нелидовский городской округ 1349
Максатихинский район 1080
Западнодвинский муниципальный округ 998
Торопецкий район 971
Оленинский муниципальный округ 945
Кувшиновский район 881
Весьегонский муниципальный округ 870
Рамешковский район 875
Торжокский район 807
Зубцовский район 725
Андреапольский муниципальный округ 660
Селижаровский муниципальный округ 645
Спировский район 635
Ржевский район 626
Кимрский район 486
Сонковский район 467
Пеновский муниципальный округ 454
ЗАТО Озёрный 446
Кесовогорский район 426
Сандовский муниципальный округ 401
Краснохолмский муниципальный округ 389
Фировский район 386
Бельский район 354
Лесной муниципальный округ 225
Молоковский район 211
Жарковский район 193
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области