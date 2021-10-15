Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 382 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 61 341 заразившийся излечился от инфекции, за прошедшие сутки - 312 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 436 387 человек, за последние сутки –2011 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 153 816, в том числе за последние сутки их проведено 2620.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 73 939 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1800 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 25 411

Конаковский район 5633

Ржев 4124

Калининский район 3364

Вышневолоцкий городской округ 3236

Кимры 2397

Торжок 2364

Кашинский городской округ 1717

Бологовский район 1593

Осташковский городской округ 1575

Старицкий район 1562

Бежецкий район 1521

Калязинский район 1505

Лихославльский район 1399

Нелидовский городской округ 1349

Максатихинский район 1080

Западнодвинский муниципальный округ 998

Торопецкий район 971

Оленинский муниципальный округ 945

Кувшиновский район 881

Весьегонский муниципальный округ 870

Рамешковский район 875

Торжокский район 807

Зубцовский район 725

Андреапольский муниципальный округ 660

Селижаровский муниципальный округ 645

Спировский район 635

Ржевский район 626

Кимрский район 486

Сонковский район 467

Пеновский муниципальный округ 454

ЗАТО Озёрный 446

Кесовогорский район 426

Сандовский муниципальный округ 401

Краснохолмский муниципальный округ 389

Фировский район 386

Бельский район 354

Лесной муниципальный округ 225

Молоковский район 211

Жарковский район 193

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области