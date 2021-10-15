Жителей Тверской области приглашают принять участие в IT-конкурсе, который проводит Фонд «Сколково»

Фонд «Сколково» объявляет конкурсный отбор проектов первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий. Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Для нас сфера IT является важной и перспективной в связи с развитием цифровой экономики в регионе по разным направлениям: здравоохранение, образование, социальная защита, строительство, дорожное хозяйство. Кроме того, развитие IT-индустрии даст региону создание новых высокотехнологичных рабочих мест во внебюджетной сфере», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Конкурсный отбор проектов осуществляется с учётом приоритетных направлений государственной поддержки. В 2021 году общий объем средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию указанной меры поддержки, составляет 750 млн рублей. Она будет направлена на ускорение трансформации цифровых отраслей, путем пилотного внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий, и поддержку разработчиков инновационных IT-решений через стимулирование спроса.

По итогам конкурсного отбора гранты будут предоставлены российским организациям, осуществляющим внедрение отечественных продуктов и сервисов.

Подать заявки на участие в конкурсном отборе можно до 7 ноября в электронном виде на площадке Фонда «Сколково» по ссылке: https://dtech.sk.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области