Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 октября 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 378 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 61 029 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 434 376 человек, за последние сутки – 3388 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 151 196, в том числе за последние сутки их проведено 4889.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 73 557 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1793 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 25 268
Конаковский район 5600
Ржев 4104
Калининский район 3340
Вышневолоцкий городской округ 3224
Кимры 2393
Торжок 2348
Кашинский городской округ 1711
Бологовский район 1580
Осташковский городской округ 1563
Старицкий район 1550
Бежецкий район 1508
Калязинский район 1505
Лихославльский район 1389
Нелидовский городской округ 1341
Максатихинский район 1080
Западнодвинский муниципальный округ 987
Торопецкий район 971
Оленинский муниципальный округ 939
Кувшиновский район 880
Весьегонский муниципальный округ 870
Рамешковский район 868
Торжокский район 803
Зубцовский район 724
Андреапольский муниципальный округ 660
Селижаровский муниципальный округ 645
Спировский район 630
Ржевский район 621
Кимрский район 486
Сонковский район 464
Пеновский муниципальный округ 451
ЗАТО Озёрный 446
Кесовогорский район 426
Сандовский муниципальный округ 397
Краснохолмский муниципальный округ 389
Фировский район 382
Бельский район 353
Лесной муниципальный округ 225
Молоковский район 211
Жарковский район 192
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области