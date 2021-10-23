Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 378 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 61 029 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 434 376 человек, за последние сутки – 3388 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 151 196, в том числе за последние сутки их проведено 4889.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 73 557 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1793 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 25 268

Конаковский район 5600

Ржев 4104

Калининский район 3340

Вышневолоцкий городской округ 3224

Кимры 2393

Торжок 2348

Кашинский городской округ 1711

Бологовский район 1580

Осташковский городской округ 1563

Старицкий район 1550

Бежецкий район 1508

Калязинский район 1505

Лихославльский район 1389

Нелидовский городской округ 1341

Максатихинский район 1080

Западнодвинский муниципальный округ 987

Торопецкий район 971

Оленинский муниципальный округ 939

Кувшиновский район 880

Весьегонский муниципальный округ 870

Рамешковский район 868

Торжокский район 803

Зубцовский район 724

Андреапольский муниципальный округ 660

Селижаровский муниципальный округ 645

Спировский район 630

Ржевский район 621

Кимрский район 486

Сонковский район 464

Пеновский муниципальный округ 451

ЗАТО Озёрный 446

Кесовогорский район 426

Сандовский муниципальный округ 397

Краснохолмский муниципальный округ 389

Фировский район 382

Бельский район 353

Лесной муниципальный округ 225

Молоковский район 211

Жарковский район 192

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области