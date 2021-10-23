В Твери пройдёт юбилейный концерт народного хора с 50-летней историей

23 октября в 16.00 в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоится праздничный концерт, посвященный 50-летнему творческому юбилею народного самодеятельного хора «Ельничек».

В программе юбилейного концерта, в который войдут три блока – «Русские просторы», «Посиделки» и «В горнице моей», – частушки и танцы, музыка тверских композиторов и песни о Волге, тверском крае.

За 50 лет творческой деятельности хор дал несколько сотен концертов на тверских площадках, российских сценах, за рубежом. В 2014-ом году на Олимпиаде в Сочи «Ельничек» за неделю творческой командировки отработал 35 выступлений.

Народный самодеятельный коллектив через свое творчество пропагандирует сохранение и возрождение песенного наследия России.

Руководит хором Валерий Кузнецов, заслуженный учитель России, лауреат многочисленных региональных, всероссийских и международных музыкальных конкурсов.

Пресс-служба Правительства Тверской области