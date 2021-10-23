Жителей и гостей Твери приглашают посетить выставку «Гончары России»

Жителей и гостей столицы Верхневолжья приглашают посетить IX Всероссийскую выставку «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика». Всего экспозиция объединила свыше 300 мастеров и художников из 30 регионов страны.

«Сохранение и поддержка традиционных народных промыслов – задача, тесно связанная с развитием туризма. Это даст стимул для развития среднего и малого бизнеса, занятости населения, будет способствовать увеличению туристического потока в регион», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В экспозиции представлены игрушки, различные сувениры, посуда, декоративные панно, скульптурные композиции.

Гончарство на тверской земле имеет богатую историю, о чём свидетельствуют многочисленные археологические находки. В 1809 году был основан знаменитый Конаковский фаянсовый завод – одно из старейших предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности России. Гончарные традиции продолжают развиваться и сегодня.

Тверскую область на выставке представляют мастера из Конаковского района, Лихославльского муниципального и Удомельского городского округов, Твери и Торжка.

Выставка открыта до 31 декабря в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества по адресу г. Тверь ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.

Учредителями и организаторами выставки являются Министерство культуры РФ, Правительство Тверской области, Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Министерство культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области