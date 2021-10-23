В столице Верхневолжья открывается VII выставка-ярмарка «Тверской переплет»

23 октября 2021 года в научной библиотеке им. Горького в Твери при поддержке регионального Правительства начинает свою работу VII Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тверской переплет». В мероприятии принимают участие издатели и писатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери.

В этом году «Тверской переплёт» посвящён объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году науки и технологий, а также 80-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, «Тверской переплёт» - яркий просветительский проект, одно из самых заметных и ожидаемых событий в культурной и общественной жизни Верхневолжья.

«Программа «Тверского переплета» всегда радует посетителей интересными, содержательными и разноплановыми мероприятиями, привлекает юных читателей. Форум способствует популяризации книги», – считает Игорь Руденя.

Торжественное открытие выставки-ярмарки «Тверской переплет» состоится сегодня в 12.00. Торгово-выставочная площадка будет работать с 11.00 до 18.30.

Гостей выставки-ярмарки ждут на семи тематических площадках. На музыкальной площадке (фойе на 1-ом этаже) в 11.00 начнёт выступление ансамбль гитаристов ДШИ №3 им. В.В. Андреева.

В Славянском зале, где развёрнута площадка «Проза», с 11.00 до 12.00 диалог с читателем проведёт автор исторических детективов Николай Свечин. Затем состоится встреча с автором детективов Анной Князевой. В 14.00 известный историк и религиовед Александр Дворкин презентует новый четырёхтомный труд «Хроники крестовых походов». В 15.30 роман для подростков «#12 Война и мир в отдельно взятой школе» представят Денис Драгунский и Нина Дашевская. В 17.00 проект «Книги моей жизни» представит автор идеи Клариса Пульсон, независимый книжный обозреватель, член Союза писателей России и Союза журналистов.

На детской площадке в зале периодики на втором этаже в 11.00 пройдёт встреча с писателем Гайдой Лагздынь и презентация новой книги «Сказания о королевствах». В 12.30 состоится встреча с детским писателем Валентином Постниковым, в 14.00 – с автором книг для детей и подростков Ниной Дашевской, в 15.30 - со Светланой Фроловой, автором книги «Кинокухня. Рецепты большого кино».

На площадке «Своя тема» в зале нотно-музыкальной литературы в течение дня будут проходить презентации книг «Жизнь моя – краеведение» Александра Шиткова (г.Старица), «Калинин: военное лихолетье 1941. Документы и материалы» Светланы Герасимовой, нового журнала «Тверское Пушкиноволжье», а также встречи с издателем Михаилом Котоминым и писателем Сергеем Панюхиным.

Молодёжная площадка (деловой информационный центр, 2-й этаж) будет открыта с 10.00. Там пройдёт лекция Евгения Яковлева «Как поймать идею», подведение итогов и награждение победителей конкурса «Литературная Тверь в комиксах», мастер-класс по рисованию персонажа от Яны Ежинской, презентация молодёжной книги «Пиши! Script it!».

Кроме того, гостей мероприятия ждут на площадке «Наука и экология», где будет работать фотозона «Космос», пройдут встречи с учёными, мастер-класс от педагога детского технопарка «Кванториум».

С подробной программой VII Межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Тверской переплет» можно ознакомиться по ссылке http://tverlib.ru/ru/event/pereplet/2021/programma-vii-mezhregionalnogo-knizhnogo-festivalya-tverskoy-pereplet.

Пресс-служба Правительства Тверской области