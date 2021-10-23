В Старицком районе по нацпроекту отремонтировано 6 км автодороги, соединяющей Тверскую и Московскую области

В 2021 году в Тверской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начался ремонт автодороги Старица-Степурино- Сидорово-граница Московской области. Работы рассчитаны на два года. Подрядчик отремонтирует два участка общей протяженностью 20,39 км.

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», - отмечает Игорь Руденя.

В этом году выполнен ремонт наиболее проблемного участка протяжённостью 6 км: с 9-го по 15-й км. На объекте отфрезеровано существующее асфальтобетонное покрытие, устроены выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетона, укреплены обочины, расчищена полоса отвода. Ремонт дороги продолжат в 2022 году.

Автомобильная дорога проходит по территории Старицкого района и относится к дорогам первого класса регионального значения. Она соединяет между собой Тверскую и Московскую области.

По результатам торгов государственный контракт на ремонт дороги заключен между заказчиком Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядной организацией ООО ТК «Руслан-1».

В целом в Тверской области работы, выполняемые в 2021 году на региональных дорогах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершены на большинстве объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области