Впервые в рамках книжной выставки-ярмарки «Тверской переплет» пройдут экскурсии для жителей и гостей Верхневолжья

С 23 по 24 октября 2021 года в научной библиотеке им. Горького в Твери при поддержке регионального Правительства пройдёт VII Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тверской переплет». В рамках мероприятия впервые пройдут экскурсии для гостей и жителей столицы Верхневолжья.

Всего подготовлено три программы, одна из которых позволит посмотреть на историю столицы Верхневолжья через очки виртуальной реальности.

«Интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты, проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области, позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

23 октября в 10.00. стартует экскурсия «Императорская Тверь», во время которой участники узнают о том, как появился железнодорожный «пассажирский дом» и храм Александра Невского на Привокзальной площади, часовня Иоанна Кронштадтского и Воскресенский кафедральный собор, познакомятся со знаменитой трехлучевой системой планировки города – «Версальский трезубец», с «единой фасадой» домов набережной Степана Разина, узнают историю Тверского княжества, Спасо-Преображенского собора, посетят Императорский Путевой Дворец.

Также в субботу гости и жители Твери смогут совершить «Путешествие на машине времени в прошлое Тверской земли». Маршрут будет пролегать по историческому центру города, по территории, на которой находился Тверской кремль. Через очки виртуальной реальности экскурсанты погрузятся в атмосферу далёкого прошлого. При помощи технологии 360° можно будет рассмотреть панорамы древнего города, увидеть крепостные стены, башни, оборонительные укрепления, княжеские хоромы, епархиальные и посадские помещения. Также участников программы ждет историческая реконструкция.

Кроме того, подготовлена пешеходная экскурсия «Тверь-городок – Петербурга уголок».

На все программы обязательна предварительная запись. Уточнить подробную информацию и стоимость экскурсий можно по телефонам: 8(4822)34-37-55, 8-980-624-57-08.

Пресс-служба Правительства Тверской области