В Тверской прокуратуре открылась выставка творческих работ ветеранов и работников ведомства

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В здании прокуратуры Тверской области открылась выставка творческих работ членов Областной общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры, а также работников ведомства «Мир наших увлечений». Она приурочена к 300-летию образования Российской прокуратуры, которое будет отмечаться 12 января 2022 года.
«История Российской прокуратуры – это летопись служения закону и справедливости. Обеспечение верховенства закона, защита прав и свобод граждан, беспристрастность – это важнейшие принципы работы ведомства», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Работы выполнены в разных техниках, а их авторами ветераны ведомства Людмила Солнцева, Виктория Черноморченко, Ольга Волкоморова, а также действующие сотрудники прокуратуры.
Членами Областной общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры являются более 80 человек. Ее представители – частые гости в региональной, а также районных и межрайонных прокуратур.
Выставка работает в здании прокуратуры Тверской области по адресу: Тверь, ул. Симеоновская, д. 27.
Пресс-служба Правительства Тверской области