Губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом работ в Спасо-Преображенском соборе Твери

22 октября Губернатор Игорь Руденя посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор, где ознакомился с ходом работ. В настоящее время завершено финишное медное покрытие кровли над алтарной частью храма, практически полностью выполнены электромонтажные работы внутри собора и монтаж слаботочных систем.

Началось строительство колокольни – работы по устройству нулевого цикла выполнены на 85%. После того, как строительные работы будут завершены, начнется оформление помещений храма.

По итогам осмотра было принято решение проработать вопрос размещения в храме икон, которые исторически находились здесь. Они могут быть переданы в Спасо-Преображенский собор из других храмов Верхневолжья и из запасников Тверского императорского путевого дворца. Будет разработан проект архитектурной подсветки внутреннего убранства собора.

Кроме того, обсуждалось дальнейшее благоустройство территории собора. Будет составлена «дорожная карта» выполнения работ и реализована в ближайшей перспективе.

Возрождение святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году и осуществлялось при поддержке неравнодушных земляков и благотворительного фонда «Собор». 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.

Пресс-служба Правительства Тверской области