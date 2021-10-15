В Конаковском районе освятили поклонный крест на месте прощания Михаила Тверского с Анной Кашинской

22 октября в Конаковском районе Тверской области прошло освящение поклонного креста на месте прощания святого благоверного князя Михаила Тверского с супругой – святой благоверной княгиней Анной Кашинской. Чин освящения совершил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. На церемонии присутствовал Губернатор Игорь Руденя.

Поклонный крест установлен в местечке Святая Гора в Конаковском районе, расположенном на левом берегу реки Волги за селом Городня.

«Хотел бы, прежде всего, поблагодарить жителей, которые помогли восстановить это место. Сегодня, по прошествии семи веков, мы находимся там, где начиналась самая глубокая история Центральной России, где зарождались примеры настоящей крепкой семьи, супружеских отношений. Мы берем пример с этих великих людей. Очень важно, что сегодня в этом шумном, быстром и активном мире есть такие уголки, как Святая гора. Уверен, что это место станет популярным среди молодежи, жителей и людей, которые приезжают на нашу тверскую землю», - отметил Игорь Руденя.

«Мы живем на благословенной тверской земле, освещенной подвигами, молитвами и жизнями многих наших святых. Это наши корни. Каждый, кто живет в двадцать первом веке, прежде всего молодые люди, должны знать свою историю», - подчеркнул митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

У подножия креста установлена гранитная плита с изображением сцены прощания и текстом: «Здесь, на Святой Горе близ сёл Видогощь и Едимоново, в 1318 году Святой Благоверный Князь Михаил Тверской прощался с супругой Святой Благоверной Княгиней Анной Кашинской и детьми при отправлении на суд в Орду».

В 2018 году, в год 700-летия мученической гибели в Орде святого благоверного князя Михаила Тверского, был подготовлен план увековечивания памяти небесного покровителя Твери. В том числе мемориализация объектов, связанных с именем святого.

В 2019-ом проведены исследовательские работы и осмотр предполагаемого места прощания Михаила Тверского с Анной Кашинской перед отъездом в Орду. Именно на эту территорию, как место прощания благоверных супругов, указывает народное предание и установленная здесь несколько веков назад деревянная, а затем каменная часовня, в которой находилась картина-икона прощания святых благоверных князя Михаила и княгини Анны.

Место, где стояла часовня, после создания водохранилища ушло под воду. Но икона сохранилась до наших дней. Сейчас она экспонируется в Кашинском краеведческом музее.

Пресс-служба Правительства Тверской области