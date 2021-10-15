В Тверской области ведётся подготовка пассажирских автобусов к зимнему сезону

«Верхневолжское АТП» проводит ежегодную подготовку подвижного состава к зимнему сезону. В преддверии холодного времени года все автобусы компании пройдут сезонное техническое обслуживание.

«Верхневолжское АТП» осуществляют свою деятельность в рамках новой модели пассажирских перевозок. Сегодня она внедрена на территории 5 агломераций, где проживает треть населения Тверской области - в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья».

Проект по внедрению в Верхневолжье новой модели пассажирских перевозок был высоко оценен многими участниками Президиума Госсовета РФ по транспортной стратегии, заседание которого 19 октября провёл Президент России Владимир Путин.

«Новая транспортная модель активно развивается на территории региона. Это качественно новый уровень пассажирских перевозок, безопасности в общественном транспорте», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В преддверии зимы сотрудники «Верхневолжского АТП» проводят контроль всех бортовых систем, отвечающих за надежную работу транспорта на маршрутах. Особое внимание уделяется проверке отопительного оборудования в салонах автобусов и систем охлаждения двигателя, уплотнителей дверей, окон и люков. Также ведется подготовка снегоуборочной техники, противогололедных реагентов и песка.

«Весь комплекс работ по сезонному обслуживанию подвижного состава мы планируем завершить к 1 ноября. Проведение таких мероприятий позволяет подготовить наши автобусы к любым перепадам погоды», – рассказал Анатолий Румянцев, генеральный директор «Верхневолжского АТП».

На сегодняшний день сезонное обслуживание прошли 90% транспортных средств и 100% единиц спецтехники. Все водители «Верхневолжского АТП» прошли инструктаж по правилам вождения в осенне-зимний период.

Кроме того, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в общественном транспорте усиливаются меры по обеспечению безопасности пассажиров.

Во всех автобусах ежедневно проводится дезинфекция при каждом возвращении в парк и в течение дня – на конечных остановках маршрутов.

Обработка всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, производится с применением специальных дезинфицирующих средств. Обработке подлежат сиденья, поручни, стекла, валидаторы и другие контактные поверхности.

В рамках Месячника по контролю за соблюдением масочного режима в транспорте увеличено количество рейдов. Проверки проводят контролеры, сотрудники правоохранительных органов, в чьи обязанности входит составление административных материалов.

Пресс-служба Правительства Тверской области