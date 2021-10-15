Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 367 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 60 949 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 430 988 человек, за последние сутки – 3687 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 146 307, в том числе за последние сутки их проведено 5 384.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 73 179 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1789 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 25 138

Конаковский район 5564

Ржев 4085

Калининский район 3318

Вышневолоцкий городской округ 3212

Кимры 2391

Торжок 2334

Кашинский городской округ 1711

Бологовский район 1569

Осташковский городской округ 1551

Старицкий район 1536

Калязинский район 1502

Бежецкий район 1497

Лихославльский район 1380

Нелидовский городской округ 1336

Максатихинский район 1075

Западнодвинский муниципальный округ 979

Торопецкий район 970

Оленинский муниципальный округ 934

Кувшиновский район 874

Весьегонский муниципальный округ 869

Рамешковский район 862

Торжокский район 800

Зубцовский район 724

Андреапольский муниципальный округ 659

Селижаровский муниципальный округ 639

Спировский район 625

Ржевский район 617

Кимрский район 486

Сонковский район 458

ЗАТО Озёрный 445

Пеновский муниципальный округ 446

Кесовогорский район 423

Сандовский муниципальный округ 397

Краснохолмский муниципальный округ 381

Фировский район 378

Бельский район 353

Лесной муниципальный округ 225

Молоковский район 211

Жарковский район 192

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области