Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 367 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 60 949 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 430 988 человек, за последние сутки – 3687 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 146 307, в том числе за последние сутки их проведено 5 384.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 73 179 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1789 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 25 138
Конаковский район 5564
Ржев 4085
Калининский район 3318
Вышневолоцкий городской округ 3212
Кимры 2391
Торжок 2334
Кашинский городской округ 1711
Бологовский район 1569
Осташковский городской округ 1551
Старицкий район 1536
Калязинский район 1502
Бежецкий район 1497
Лихославльский район 1380
Нелидовский городской округ 1336
Максатихинский район 1075
Западнодвинский муниципальный округ 979
Торопецкий район 970
Оленинский муниципальный округ 934
Кувшиновский район 874
Весьегонский муниципальный округ 869
Рамешковский район 862
Торжокский район 800
Зубцовский район 724
Андреапольский муниципальный округ 659
Селижаровский муниципальный округ 639
Спировский район 625
Ржевский район 617
Кимрский район 486
Сонковский район 458
ЗАТО Озёрный 445
Пеновский муниципальный округ 446
Кесовогорский район 423
Сандовский муниципальный округ 397
Краснохолмский муниципальный округ 381
Фировский район 378
Бельский район 353
Лесной муниципальный округ 225
Молоковский район 211
Жарковский район 192
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области