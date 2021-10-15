В Тверской области почти 7800 семей получают ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующих детей

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В Верхневолжье на 7781 ребенка предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей. Поддержка осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография» и предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет.
«Для Тверской области формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Размер ежемесячной финансовой поддержки в 2021 году составляет 11 893,59 рубля. Выплата предусмотрена для многодетных семей, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения.
В этом году на реализацию данной меры поддержки предусмотрено более 962 млн рублей, из них порядка 808 млн рублей - средства федерального бюджета, остальное – софинансирование со стороны региона.
В настоящее время в Тверской области действует порядка 50 федеральных и региональных мер поддержки семей, в первую очередь молодых и многодетных.
С 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени для многодетных введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога. Учеников из многодетных семей обеспечивают школьной формой.
За последние годы в Верхневолжье увеличилось количество многодетных семей: с 9967 в 2016-м году до 13 949 на 1 сентября 2021 года.