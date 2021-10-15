Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Верхневолжье

21 октября Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь рассказал о ситуации, которая сложилась в Верхневолжье в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме того, речь в эфире шла об участии главы региона в заседании Президиума Госсовета РФ, строительстве железнодорожной ветки от Октябрьской железной дороги до Завидово и других темах.

Игорь Руденя сообщил, что на территории Тверской области с 25 октября вводится система QR-кодов. Это позволит снизить процент заболеваемости коронавирусом и увеличить количество вакцинированных людей.

«С понедельника мы вводим систему QR-кода для посещения крупных торговых и развлекательных центров. У нас будет возможность избежать жестких мер и закрытия экономики, если мы будем соблюдать масочный режим», – сказал Губернатор.

В Тверской области ежесуточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией уже превышает 350 случаев. Для лечения пациентов в регионе развёрнуто 2494 койки. Создан горячий резерв коечного фонда – в случае дальнейшего увеличения числа больных COVID-19 в регионе будет развёрнуто еще более 2600 коек.

«У нас сейчас работает 15 ковидных госпиталей, в них свободно порядка 17% коек. Нагрузка на медиков очень большая. При этом процент заболеваемости у людей, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции – не более 2,5% от общего числа», – подчеркнул глава региона.

Также во время прямого эфира Игорь Руденя рассказал о своем участии в заседании Президиума Госсовета РФ по транспортной стратегии, многие участники которого высоко оценили реализацию проекта по внедрению в Верхневолжье новой модели пассажирских перевозок.

«Опыт Тверской области изучили более 40 регионов страны. Президент России Владимир Путин поддержал наше предложение по выведению в отдельный национальный проект развития общественного транспорта. В него, в том числе и по нашему предложению, будет включено не только внедрение транспортной системы, но и обновление всей инфраструктуры», – поделился Губернатор.

Тему развития транспортной инфраструктуры продолжил вопрос о строительстве железнодорожной ветки Октябрьской железной дороги до Завидово. Тверской области был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на ее строительство в размере 3,8 млрд рублей.

«Это важный проект для всей Тверской области. Жители Твери, Вышнего Волочка, Торжка смогут доехать до «Завидово» на железнодорожном транспорте. Жители Московской агломерации без пересадок смогут добраться с Ленинградского вокзала. Территория «Завидово» становится мультифункциональным центром. Летом здесь можно будет путешествовать речным транспортом, посетить детские развлекательные площадки или аквапарк, который будет самым крупным в Европе, а зимой появится возможность покататься на лыжной трассе», – рассказал Игорь Руденя.

В завершении эфира Губернатор отметил, что сегодня в регионе отмечается День герба и флага Тверской области. Их изображения основаны на исторических символах тверской земли, что способствует укреплению культурно-исторической преемственности.

«25 лет назад наш регион одним из первых утвердил геральдику. Она уникальна для Центральной России. Наши герб и флаг значимы для истории Российского государства, а для нас это уважение к труду людей, которые здесь живут и работают », – отметил Игорь Руденя.

В 1856 году был утверждён герб Тверской губернии – уникальный в российской и европейской геральдике, где изображены сразу два регальных символа – трон и шапка Мономаха, являющаяся древнейшей коронационной регалией русских государей. Герб Тверской области является единственным из региональных гербов, на котором присутствует шапка Мономаха.

Изображения и цвета герба и флага имеют глубокий духовный смысл и исторические корни, отражают исконное положение Верхневолжья как одного из центров объединения русских земель, подчеркивают особый культурно-исторический и политический статус Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области