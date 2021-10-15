Игорь Руденя: если справимся с задачей по вакцинации, меры по ограничению экономики не будут востребованы

Проведение вакцинации в Верхневолжье стало одной из тем прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени.

«Вакцины от коронавируса в Тверской области достаточно. В Твери запустили проект по мобильным пунктам вакцинации. Ежедневно они меняют дислокацию. Обращаюсь ко всем жителям Верхневолжья – берегите своё здоровье и обязательно пройдите вакцинацию. Даже если вакцинированный человек заболел, болезнь проходит гораздо легче, люди не попадают на аппараты искусственной вентиляции лёгких. Если мы справимся с задачей по вакцинации, то меры по ограничению нашей экономики не будут востребованы», - сказал Игорь Руденя.

Для наращивания темпов вакцинации принято решение о введении в Тверской области обязательной вакцинации на уровне не менее 80% сотрудников предприятий и организаций в сферах оказания финансовых, страховых, консультационных и бытовых услуг, почтовой связи, физкультурно-оздоровительной, культурной, выставочной, просветительской и развлекательной деятельности, парикмахерских и салонов красоты.

Также это работники всех организаций и предприятий с численностью более 100 человек, сотрудники органов власти всех уровней и подведомственных им организаций.

Показатели вакцинации данных групп граждан первым компонентом должны быть достигнуты до 6 ноября, вторым компонентом – до 6 декабря этого года.

Для вакцинации в двух мобильных пунктах, которые работают в Твери рядом с торговыми центрами, у домов культуры, в общественных местах, не требуется предварительная запись. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. График их работы размещён на сайте Министерства здравоохранения региона.

Губернатор отметил, что для лечения пациентов с коронавирусом в регионе развёрнуто почти 2500 коек в 15 медицинских учреждениях.

В Тверской области действует 12 центров амбулаторной помощи, где пациенты с признаками заболевания могут сдать ПЦР-тест, получить лекарственные препараты, направление на проведение компьютерной томографии или на госпитализацию.

Пресс-служба Правительства Тверской области