С 25 октября в Тверской области вводится система QR-кодов в крупных торговых и развлекательных центрах

В Тверской области с 25 октября будет введена система предъявления QR-кодов при посещении ряда объектов. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 21 октября. Трансляция началась с задержкой из-за того, что на федеральном телеканале «Россия 24» шел эфир пленарной сессии ХVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» с участием Президента России Владимира Путина.

Как отметил глава региона, введение QR-кодов стало необходимой мерой для усиления безопасности жителей Верхневолжья и снижения темпов распространения коронавирусной инфекции.

«Ситуация находится под контролем. С понедельника мы вводим систему QR-кода для посещения крупных торговых и развлекательных центров. У нас будет возможность избежать жестких мер и закрытия экономики, если мы будем соблюдать масочный режим. Наша основная задача – снизить процент заболеваемости и увеличить количество вакцинированных людей», – сказал Игорь Руденя.

С начала следующей недели предъявление QR-кода станет обязательным для посетителей крупных объектов розничной торговли, торговых и торгово-развлекательных центров.

QR-коды будут доступны для граждан, которые прошли вакцинацию либо переболели COVID-19 не более полугода назад. Для детей и подростков до 18 лет посещение учреждений возможно лишь в сопровождении взрослых, которые имеют QR-код.

В Тверской области действует режим повышенной готовности, при котором, в соответствии с федеральным законодательством, граждане обязаны иметь при себе паспорт и предъявлять его при сканировании QR-кодов.

В Верхневолжье в связи с ростом количества выявленных случаев новой коронавирусной инфекции усилен контроль за соблюдением мер безопасности в местах массового скопления людей. С 21 октября по 21 ноября в регионе проходит месячник по контролю за соблюдением масочного режима.

Активизированы проверки в общественных местах, в первую очередь, в торговых центрах, проводятся рейды на транспорте – как на городских и междугородних автобусных маршрутах, так и в электричках, поездах дальнего следования, в такси.

При несоблюдении масочного режима штрафы для граждан составляют от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юрлица – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, на всех культурных, спортивных, зрелищных, просветительских мероприятиях, в театрах, кинотеатрах, детских игровых комнатах, развлекательных центрах, ярмарках сохраняется требование о численности участников не более 500 человек, при заполнении зала или трибун не более 50% с рассадкой через одно место.

При этом во всех организациях, учреждениях, предприятиях должны соблюдаться меры санитарной безопасности. Это измерение температуры, ношение масок, дезинфекция поверхностей. Предприятия общественного питания также должны установить в залах оборудование для обеззараживания воздуха.

Пресс-служба Правительства Тверской области