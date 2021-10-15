Показатели экспорта Тверской области в первом полугодии 2021 года выросли на 74,5%

Показатели экспорта Тверской области за первое полугодие 2021 года выросли на 74,5% по сравнению с тем же периодом прошлого. Крупнейшими торговыми партнерами Верхневолжья стали Египет (91,8 млн долларов), Казахстан (38,7 млн долларов), Белоруссия (24,1 млн долларов), Армения (19,5 млн долларов), Венгрия (14,4 млн долларов), Германия (10,2 млн долларов) и ряд других стран.

Увеличение показателей Тверской области по экспорту в Армению, Египет и Венгрию связано с крупными поставками железнодорожных локомотивов. Объем экспорта в Германию вырос благодаря наращиванию поставок стекла, древесины и деревянных изделий, продуктов неорганической химии. Экспорт в Эстонию, Литву, Финляндию и Латвию также увеличился за счет поставок древесины, а в Соединенные Штаты Америки и Швейцарию – за счет поставок алюминия и изделий из него.

«У Тверской области сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров, которые у нас производятся. На внешних рынках высоким спросом пользуется продукция наших предприятий машиностроительной, кожевенной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности», – считает Игорь Руденя.

Всего в Тверской области на период с января по май текущего года порядка 330 предприятий осуществляли активную экспортную деятельность. Самыми крупными предприятиями-экспортерами региона стали ОАО «Тверской вагоностроительный завод», АО «ТК «Альфа», ООО «Осташков экспорт», ООО «Электросистемы», ООО «Литком-Тверь».

Значительный рост поставок машиностроительной продукции говорит о высоком качестве производимых в регионе товаров и их востребованности на внешнем рынке.

При содействии Центра поддержки экспорта Тверской области в первое полугодие текущего года экспортные контракты заключили 19 предприятий малого и среднего бизнеса.

Также Центр поддержки экспорта помогает тверским компаниям представлять продукцию на международных выставках. Только в этом году производители Верхневолжья приняли участие в 8 международных выставках. В их числе Dubai WoodShow 2021, «ПРОДЭКСПО - 2021», «Технологии производства. Деревообработка. Мебель и комплектующие – MebelExpo Uzbekistan 2021», Eurasia Expo 2021, HOUSEHOLD EXPO, «Central Asia Fashion Autumn – 2021» и других.

Пресс-служба Правительства Тверской области